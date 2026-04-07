Terre Rare | 26-96 Ad Arezzo arrivano i Subsonica

Sabato 11 luglio, i Subsonica si esibiranno sul palco del MenGo Music Fest ad Arezzo con il loro tour estivo, intitolato Terre Rare: 26-96. La band ha annunciato la partecipazione a questa manifestazione musicale, che si svolge nella città toscana. L’evento prevede l’esibizione di vari artisti e rappresenta una delle tappe della tournée estiva del gruppo.

Sabato 11 luglio arrivano sul palco del MenGo Music Fest i Subsonica con il loro tour estivo Terre Rare: 26-96. “Terre Rare” è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo. Presentazione del volume "Le specie Lazzaro. Storie di estinzioni e riscoperte" 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

L'anteprima del festival sabato 11 luglio coi Subsonica e il loro tour "Terre rare: 96-26”Arezzo, 19 febbraio 2026 – Continuano gli annunci di MEN/GO MUSIC FEST: dopo lo svelamento della line up della giornata conclusiva del festival...

Mengo, l'anteprima del festival sabato 11 luglio coi Subsonica e il loro tour "Terre rare: 96-26”Arezzo, 19 febbraio 2026 – Continuano gli annunci di MEN/GO MUSIC FEST: dopo lo svelamento della line up della giornata conclusiva del festival...

Temi più discussi: Subsonica, Terre rare; Subsonica, Terre Rare. Il Disco della Settimana.; Subsonica: le info e i possibili brani in scaletta nei quattro concerti di Cieli su Torino 96-26. Il disco Terre rare e le date del tour estivo; Subsonica 96-26: il viaggio di Terre Rare che colora i cieli su Torino continuerà in estate.

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Dal 26 giugno la tournee 'Terre rare 96-26' dei Subsonica per il trentennaleParte il 26 giugno allo Sherwood Festival di Padova, 'Terre rare 96-26', il tour dei Subsonica nei principali festival estivi italiani. I biglietti saranno disponibili dalle 12 di venerdì 20 febbraio ... ansa.it

Altro che petrolio: la vera guerra tra Usa e Cina si combatte negli abissi per le terre rare La corsa alle principali materie prime per il predominio energetico, e non solo, si corre anche lungo i fondali oceanici.A farla da padroni Usa e Cina, complice l’assenza di - facebook.com facebook