L' anteprima del festival sabato 11 luglio coi Subsonica e il loro tour Terre rare | 96-26
L'evento del 11 luglio ad Arezzo si è deciso di portare sul palco i Subsonica, protagonisti di una anteprima che anticipa il festival MENGO MUSIC FEST. La band tornerà a esibirsi al Parco il Prato con il tour “Terre Rare: 26-96”, un concerto che promette di attirare molti fan. La serata si svolge nel parco pubblico, offrendo ai partecipanti un'occasione unica di ascoltare dal vivo i brani più celebri del gruppo. L’appuntamento di sabato si aggiunge alle altre date estive già annunciate.
Arezzo, 19 febbraio 2026 – Continuano gli annunci di MENGO MUSIC FEST: dopo lo svelamento della line up della giornata conclusiva del festival (sabato 18 luglio) con i cani, Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta djset, Myd Live, oggi viene annunciata la preview del festival, sempre al Parco il Prato di Arezzo, prevista per sabato 11 luglio: sul palco, i Subsonica con il loro tour estivo Terre Rare: 26-96. Un appuntamento imperdibile per entrare nel clima di festa e grande musica che proseguirà poi la settimana successiva, quando MENGO MUSIC FEST entrerà nel vivo della 22sima edizione dal 14 al 18 luglio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
I Subsonica annunciano il nuovo album Terre rare
Subsonica: dal 20 marzo arriva il nuovo album "Terre Rare"I Subsonica pubblicano il loro nuovo album "Terre Rare" il 20 marzo.
L’undicesimo disco della band torinese uscirà il 20 marzo in attesa di celebrare il trentennale della loro carriera con ‘Cielo su Torino 96-26’, quattro concerti speciali sold out Subsonica facebook