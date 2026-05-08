Nel fine settimana, le località di Terre Roveresche e Monte Porzio accoglieranno il Campionato Italiano a coppie di boccia su strada, nota anche come boccia alla lunga. L'evento si svolgerà sabato e domenica e vedrà la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni del paese. La competizione si svolge su percorsi all'aperto, coinvolgendo coppie di giocatori che si sfideranno in una disciplina che richiede precisione e strategia.

Sabato e domenica Terre Roveresche e Monte Porzio ospiteranno il Campionato Italiano a coppie di boccia su strada, o boccia alla lunga. Uno sport storico che in Valcesano vanta una tradizione molto radicata. A contendersi il titolo tricolore nelle varie categorie saranno oltre 260 lanciatori provenienti da tutte le regioni dello Stivale nelle quali si pratica la disciplina, in prevalenza Emilia Romagna, Umbria e Marche. La kermesse, promossa dalla FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) e riconosciuta dal Coni, è organizzata dall’Asd Sangiorgese di Terre Roveresche con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, della Provincia e dei due Comuni interessati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sua maestà la boccia alla lunga conquista la vallata

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