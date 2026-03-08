L'Italrugby ha conquistato un risultato importante, facendo tremare lo stadio Olimpico durante la partita. L’atmosfera è stata intensa e il pubblico ha reagito con entusiasmo, lasciando tutti senza parole. L’evento ha attirato l’attenzione anche di chi osservava da fuori, con l’urlo dei tifosi che ha riempito l’intera arena. La scena si è conclusa con un forte applauso da parte degli spettatori presenti.

È storia al Sei Nazioni: al 33° tentativo battuta 23-18 l’Inghilterra che ha inventato questo sport. Le scelte di ct Quesada, i calci di Garbisi, le mete di Menoncello e Marin E ora non svegliateci. Non è un sogno. Tutto vero. L'urlo dell'Olimpico lo ha sentito anche il reverendo William Webb Ellis. È sepolto a Mentone, l'inglese che ha inventato il rugby nel 1823. Ma a fare festa oggi sono i colori azzurri che hanno colto l'ultimo scalpo, quello di battere l'Inghilterra. Mancava solo lei. È un po' come «uccidere la madre», come disse Enzo Ferrari quando per la prima volta sconfisse l’Alfa Romeo, un po’ come Sinner che trionfa sull'erba di Wimbledon, cose da non credere, e oggi tocca al rugby scrivere un pezzo di storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sua Maestà l'Italrugby

"Sua maestà l'olivo": al Cianfarani un pomeriggio dedicato alla valorizzazione del nostro patrimonio olivicoloUn momento di riflessione sul destino du una pianta che sta subendo drasticamente un continuo abbandono e di conseguenza una valorizzazione dell’olio...

Leggi anche: Hublot e Yohji Yamamoto hanno fatto un nuovo orologio che è un'ode a sua maestà il nero

Highlights: Ireland Beat Italy

Altri aggiornamenti su Sua Maestà.

Discussioni sull' argomento Sua Maestà l'Italrugby; Sei Nazioni, l'Italrugby batte l'Inghilterra per la prima volta nella storia. Cosa è successo e come l'Italia ha vinto; L’Italia del rugby abbatte il muro inglese: prima (storica) vittoria; Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18: gli azzurri rimontano, prima vittoria contro gli inglesi nella storia.

Sei Nazioni, l'Italrugby batte l'Inghilterra per la prima volta nella storia. Cosa è successo e come l'Italia ha vintoUn sogno che diventa realtà. L’Italrugby sfata un tabù ed entra nella storia: batte l'Inghilterra 23-18 nella quarta giornata ... msn.com

Sua Maestà l'Amatriciana: molto più di una ricetta, un patrimonio da tutelare Oggi, 6 marzo, si celebra la primissima Giornata Internazionale dell'Amatriciana! La data non è stata scelta a caso: proprio sei anni fa, il piatto otteneva il prestigioso marchio ST - facebook.com facebook

"Ho parlato con Sua Maestà il Re Abdullah II, Re di Giordania. Gli ho espresso la nostra profonda preoccupazione per l'evolversi della situazione nella regione. Riaffermiamo il nostro sostegno alla pace, alla sicurezza e al benessere del popolo giordano. Lo h x.com