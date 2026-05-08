Stupro di gruppo a Malta chiesto il processo per quattro giovani

La procura di Brindisi ha richiesto il rinvio a giudizio di quattro giovani brindisini accusati di aver commesso uno stupro di gruppo a Malta durante un soggiorno estivo. La vittima è una ragazza di 19 anni di Conegliano. L'episodio risale all'estate scorsa e si è verificato durante la vacanza dei giovani sull’isola. I dettagli delle accuse sono stati presentati in sede processuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La procura di Brindisi ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di quattro giovani brindisini: sono accusati di uno stupro di gruppo, che sarebbe stato commesso ai danni di una 19enne di Conegliano, durante una vacanza a Malta nell'estate scorsa. Il pm Pierpaolo Montinaro (che ha coordinato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Cuneo, processo ai 3 calciatori: stupro di gruppo e video nel gruppoA Cuneo è aperto il processo con rito abbreviato per tre ex calciatori del Bra, accusati di aver commesso violenza sessuale di gruppo ai danni di una... Violenza di gruppo in riviera. Stupro su 17enne, coetanei a processoViolentata da più ragazzi all’esterno di una discoteca della riviera sambenedettese. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stupro di gruppo dopo la discoteca, condannati a cinque anni in appello due pallanuotisti; Stupro dopo la discoteca: pene ridotte in appello per i due pallanuotisti; Euro-Med Human Rights Monitor: ha pubblicato il rapporto Un altro genocidio dietro le mura sulla violenza sessuale come strumento di tortura nelle strutture di detenzione israeliane; Stupro di gruppo dopo la discoteca, condannati anche in appello i due pallanuotisti. Stupro di gruppo, processo alle fasi finaliVenerdì prossimo è fissata l’udienza nel procedimento che vede imputati un ventiquattrenne e due ventitreenni, tutti di Ceccano, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane di ... ciociariaoggi.it Stupro di gruppo dopo la discoteca, condannati anche in appello i due pallanuotistiI giudici di secondo grado hanno ribassato per Baldineti e Nebbia la pena da 6 a 5 anni. Cade una delle tre accuse di revenge porn ... ilsecoloxix.it Sono accusati per lo stupro di gruppo i compagni di classe che si erano regalati un viaggio premio dopo gli esami di maturità - facebook.com facebook Perseu, Rosa e Mawete: i tre calciatori accusati di stupro di gruppo dopo la festa promozione in Serie C x.com