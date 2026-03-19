Violenza di gruppo in riviera Stupro su 17enne coetanei a processo

A Sambenedetto, una ragazza di 17 anni è stata violentata da più giovani fuori da una discoteca. Ora, alcuni dei coetanei coinvolti sono stati rinviati a giudizio. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella zona, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sui fatti. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Violentata da più ragazzi all’esterno di una discoteca della riviera sambenedettese. Torna d’attualità quanto avvenuto a luglio del 2022 quando una ragazzina si presentò presso gli uffici del commissariato di San Benedetto accompagnata dalla madre e denunciò di essere stata costretta a subire rapporti sessuali di varia natura da parte di diversi individui, senza il suo consenso. Per questa vicenda sono finiti sotto processo davanti al tribunale per i minori di Ancona quattro ragazzini che all’epoca dei fatti, la notte fra il 13 e il 14 luglio 2022, erano ancora minorenni e un 23enne (all’epoca 20enne) residente a Martinsicuro. Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, è stato rinviato a giudizio e il processo a suo carico verrà celebrato davanti al tribunale di Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza di gruppo in riviera. Stupro su 17enne, coetanei a processo Articoli correlati “Israele legittima la violenza sessuale contro i palestinesi”: archiviato stupro di gruppo a Sde TeimanIn un'intervista esclusiva, la Direttrice del Comitato contro la Tortura in Israele (PCATI) denuncia il collasso del sistema legale militare: "Le... Afragola: 3 arresti per stupro di gruppo su giovane disabileStamattina, nelle strade di Afragola, l’azione dei carabinieri ha portato all’arresto immediato di tre individui accusati di violenza sessuale di... Una selezione di notizie su Violenza di gruppo in riviera Stupro su... Temi più discussi: Stupro di gruppo in stazione a Rovigo, morta la donna vittima della violenza; Violenza di genere: il report del Ministero sulle procedure delle procure; (Dis)armati: l’indagine sulla violenza giovanile, tra fragilità e vuoti educativi; Lasciare che l'AI spogli le donne è una nuova forma di violenza di genere. Violenza al torneo di tennis a Trepuzzi: un atleta aggredito da un gruppo del luogoL’episodio durante il campionato di Serie C tra la squadra locale e quella di Andria. Irruzione di giovani esterni alle tifoserie: prima cori discriminatori, poi il contatto fisico. La condanna del si ... lecceprima.it Stupro di gruppo, finisce in carcere dopo 15 anni dall’efferata violenza. VIDEOREGGIO EMILIA – Ci sono voluti 15 anni, ma alla fine la condanna definitiva è arrivata. Una vicenda che nel 2011 colpì profondamente l’opinione pubblica per l’efferatezza della violenza. Tutto iniziò ... reggionline.com Cinema contro bullismo e violenza! Settima Arte e scuola uniti per sensibilizzare i giovani. Prende il via “Fuori Campo - Rete di Cinema Diffuso per la lotta al bullismo e alla violenza di genere”, promosso dall’associazione Arci Movie Napoli nell’ambito del - facebook.com facebook Violenza di genere e salute delle donne, Oristano lancia una ricerca x.com