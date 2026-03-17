Pensioni aprile 2026 tagli fino a 1.000 euro per recuperi | chi è interessato dal taglio

A partire da aprile 2026, alcuni pensionati potrebbero ricevere riduzioni fino a 1.000 euro nelle loro pensioni a causa di recuperi di somme precedentemente erogate. Questa modifica riguarda specifici casi di recupero, ma non si tratta di un intervento governativo diretto o di un nuovo calcolo strutturale degli assegni. La situazione interessa determinate categorie di pensionati con situazioni particolari.

Quello che molti pensionati vedranno nel cedolino di aprile 2026 non è un nuovo intervento del governo sulle pensioni e nemmeno un ricalcolo strutturale dell’assegno. Il taglio che sta per colpire circa 15.000 persone nasce invece da un errore fiscale emerso nelle verifiche effettuate dall’Inps sui conguagli relativi al 2025. Secondo quanto riportato nelle ricostruzioni pubblicate in queste ore, l’Istituto ha individuato un accredito non dovuto finito nel pagamento di marzo e ora si prepara a recuperarlo direttamente il mese successivo. La vicenda si sarebbe sviluppata tra gennaio e febbraio 2026, quando l’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, ha svolto i controlli periodici sulle ritenute Irpef applicate nel corso del 2025, prima dell’emissione della Certificazione Unica 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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