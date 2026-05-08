Cibi ultra processati e cuore Una guida per i cardiologi europei

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un documento destinato ai cardiologi europei evidenzia come gli alimenti ultra-processati, come snack confezionati, piatti pronti e bevande industriali, siano sempre più presenti nelle abitudini alimentari quotidiane. Questi prodotti contengono spesso conservanti e additivi, e rappresentano una parte crescente della dieta dei cittadini europei. La relazione tra consumo di questi alimenti e salute cardiaca è al centro di analisi e discussioni tra esperti del settore.

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Snack confezionati, piatti pronti, bevande industriali, prodotti ricchi di conservanti e additivi: gli alimenti ultra-processati occupano ormai una quota crescente della dieta quotidiana europea. Ma dietro la praticità e il consumo rapido si nasconde un possibile impatto rilevante sulla salute cardiovascolare. A lanciare un nuovo allarme è un documento di consenso pubblicato sull’ European Heart Journal dalla Società Europea di Cardiologia, con il contributo di un gruppo di ricercatori italiani coordinato anche dall’ Università dell’Insubria. L’obiettivo del lavoro scientifico non è soltanto fotografare il fenomeno, ma offrire ai cardiologi strumenti concreti per affrontarlo nella pratica clinica quotidiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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