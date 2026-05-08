Cibi ultra processati e cuore Una guida per i cardiologi europei

Recentemente, un documento destinato ai cardiologi europei evidenzia come gli alimenti ultra-processati, come snack confezionati, piatti pronti e bevande industriali, siano sempre più presenti nelle abitudini alimentari quotidiane. Questi prodotti contengono spesso conservanti e additivi, e rappresentano una parte crescente della dieta dei cittadini europei. La relazione tra consumo di questi alimenti e salute cardiaca è al centro di analisi e discussioni tra esperti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Snack confezionati, piatti pronti, bevande industriali, prodotti ricchi di conservanti e additivi: gli alimenti ultra-processati occupano ormai una quota crescente della dieta quotidiana europea. Ma dietro la praticità e il consumo rapido si nasconde un possibile impatto rilevante sulla salute cardiovascolare. A lanciare un nuovo allarme è un documento di consenso pubblicato sull’ European Heart Journal dalla Società Europea di Cardiologia, con il contributo di un gruppo di ricercatori italiani coordinato anche dall’ Università dell’Insubria. L’obiettivo del lavoro scientifico non è soltanto fotografare il fenomeno, ma offrire ai cardiologi strumenti concreti per affrontarlo nella pratica clinica quotidiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cibi ultra processati e cuore. Una guida per i cardiologi europei Seniors, STOP Doing These 7 Hidden Habits Destroying Your Heart Notizie correlate Sicob, ‘fondamentale evitare eccesso cibi ultra-processati’(Adnkronos) – "La dichiarazione della Società Europea di Cardiologia pubblicata su 'European Heart Journal' conferma ciò che purtroppo osserviamo... Cibi ultra-processati sotto accusa: +67% di rischio per infarto e ictusMangiare abitualmente alimenti ultra-processati non è solo una cattiva abitudine, ma può trasformarsi in un serio pericolo per il cuore. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli alimenti ultra-processati riducono l’attenzione e aumentano il rischio di demenza; Cibi ultraprocessati: tra gli adolescenti cresce il rischio obesità; Cibi ultra processati e cuore. Una guida per i cardiologi europei; Cibi ultra-processati e salute cardiovascolare: consenso europeo firmato da Luigina Guasti dell’Insubria. Cibi ultra-processati e salute del cuore: il consenso europeo con la partecipazione di NeuromedPOZZILLI - È stato pubblicato sull’European Heart Journal un documento di consenso della Società Europea di Cardiologia che richiama ... molisenetwork.net Cibi ultra-processati e cuore: lo studio dell’Università dell’Insubria guida per i cardiologi europeiUn documento di consenso della Società Europea di Cardiologia firmato dalla professoressa Luigina Guasti dell'Insubria fornisce indicazioni pratiche per valutare il consumo di alimenti industriali nel ... varesenews.it Cibi ultra-processati e salute cardiovascolare: un nuovo consensus @escardio, firmato anche dalla prof. Luigina Guasti #uninsubria, guida i cardiologi su anamnesi alimentare e counselling nutrizionale. uninsubria.it/guasti-europea… x.com Più cibi ultra processati (ricchi di zuccheri, sale, grassi poco salutari e additivi discutibili) maggiore probabilità di problemi di peso. - facebook.com facebook