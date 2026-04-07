Abusivismo nel Parco Nazionale del Gargano | sequestrata villa di 3mila mq sul mare

Nel Parco Nazionale del Gargano, è stata sequestrata una villa di circa 3.000 metri quadrati costruita vicino al mare a Mattinata. L'intervento è stato disposto a seguito di un’accertata presenza di abusivismo edilizio. La proprietà interessata si trova all’interno dell’area protetta e il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito dalle autorità competenti. Nessuna altra informazione è al momento stata resa nota.

Abusivismo edilizio, scatta il sequestro preventivo di una villa di 3mila mq costruita a pochi passi dal mare di Mattinata, sul Gargano. L’intervento è scaturito in seguito ad accertamenti che hanno evidenziato presunte irregolarità nelle autorizzazioni edilizie nonché violazioni della normativa a tutela del paesaggio e dell’assetto del territorio connesse ai lavori di ristrutturazione di alcuni fabbricati. L’area interessata, infatti, è soggetta a stringenti limitazioni proprio per la sua elevata fragilità ambientale e per il rischio idrogeologico connesso alla particolare conformazione del suolo oltre che a vincoli previsti dal codice della navigazione per i manufatti costruiti in prossimità della fascia demaniale marittima. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Abusivismo edilizio: imprenditore denunciato, sequestrata struttura di 400 mqNello specifico, l’attività investigativa dei militari, permetteva di accertare che un uomo del posto, in qualità di titolare di un’azienda della...

Un’occasione per conoscere il Parco Nazionale del Gargano su due ruote, attraversando borghi e strade panoramicheVivere la natura immergendosi nelle sue bellezze, ammirare l’ambiente cogliendone tutte le ricchezze.

Argomenti più discussi: Abusivismo edilizio: manufatto non autorizzato a Camerota, scatta l'ordine di demolizione; Dispersi nel Parco del Pollino, scatta l’allarme: salvati un gruppo di turisti tedeschi.

Abusi edilizi a Camerota. Scatta l’ordine di demolizione da parte del Parco NazionaleNei giorni scorsi il Nucleo Carabinieri Parco di San Giovanni a Piro hanno scoperto abusi edilizi in località Pitaffio a Camerota. Le opere abusive consistono nella realizzazione di un manufatto in as ... ondanews.it

Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. È un biposto: morti i due militari a bordo. Uno è il comandante del 70° StormoL'aereo precipitato è un biposto, i due militari a bordo sono morti. Una delle due vittime è il comandante del 70° Stormo, il Colonnello Simone Mettini (nato a Piombino, trasferitosi a Forlì e ora ... quotidiano.net

Da tutto il team del Parco Nazionale della Val Grande, Buona Pasqua! #parconazionaledellavalgrande - facebook.com facebook