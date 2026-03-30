Un’occasione per conoscere il Parco Nazionale del Gargano su due ruote attraversando borghi e strade panoramiche

Un evento si svolgerà nel Parco Nazionale del Gargano, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare l’area in bicicletta. Il percorso prevede il passaggio attraverso vari borghi e strade panoramiche, consentendo di osservare da vicino il paesaggio e gli ambienti naturali del parco. La manifestazione invita a vivere la natura e a scoprire le sue caratteristiche attraverso un percorso su due ruote.

Vivere la natura immergendosi nelle sue bellezze, ammirare l’ambiente cogliendone tutte le ricchezze. È il turismo lento, formula ormai sempre più richiesta e sempre più ricercata. Un’offerta che il Gargano può proporre in modo unico, come testimoniato sabato dalla partecipazione del Commissario Straordinario dell’Ente Parco, Raffaele Di Mauro, alla Fiera del Cicloturismo di Padova. Una presenza, quella del Commissario Di Mauro, che ha arricchito la presentazione dell’atlante delle ciclovie pugliesi da parte della Regione Puglia. Tra le iniziative più suggestive, infatti, rientra il “Giro ad Anello del Gargano”, che avrà un tour speciale dal 23 al 26 aprile prossimi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Un’occasione per conoscere il Parco Nazionale del Gargano su due ruote, attraversando borghi e strade panoramiche Articoli correlati Leggi anche: Parco Nazionale del Gargano, rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario a Raffaele Di Mauro Un sogno a due ruote che si impenna da Trappeto: il baby Filippo Genna vicecampione nazionale Motorsport AsiIl giovanissimo trappetese Filippo Genna è stato insignito di una targa di riconoscimento ufficiale per gli esaltanti risultati ottenuti nel... Aggiornamenti e notizie su Parco Nazionale del Temi più discussi: Inaugurato l’orto didattico nel plesso scolastico di Oliveto Piano dell'IC di Subiaco; GIOVANI - Presentato il programma 2026 per i soggiorni estivi: ecco le mete e come partecipare; Parco della Costa Teatina: la Regione Abruzzo prova ancora a creare ostacoli; MUSE Biodiversità. Conoscere, connettere, conservare. Grande interesse per il Parco Nazionale del Pollino alla fiera Fa’ la Cosa Giusta! di MilanoSi è conclusa con un ottimo riscontro di pubblico la partecipazione del Parco Nazionale del Pollino alla fiera Fa’ la Cosa Giusta!, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al turismo respons ... sibarinet.it Protezione civile: Roma, al via 3 giorni al Parco centrale del Lago dell’Eur per conoscere da vicino il Servizio nazionaleDa oggi al 12 ottobre il Parco centrale del Lago dell’Eur a Roma si trasformerà in un grande villaggio tematico per ospitare Percorsi di protezione civile, l’evento della Settimana della Protezione ... agensir.it Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga #abruzzo Arroccata su una rupe a oltre 1100 metri di altitudine, la chiesa della Madonna della Tibia domina il piccolo centro montano di Crognaleto, offrendo uno degli scenari più suggestivi e meno co - facebook.com facebook