La fede in Buddha il bisturi con Berrettini | Svrcina il chirurgo mancato che stasera affronta Sinner

Svrcina, nato nel 2002 da genitori medici, sta affrontando Sinner nella partita di Indian Wells, segnando il suo debutto nel torneo. Con un passato da chirurgo mancato e una fede in Buddha, ha attirato l’attenzione per il suo percorso particolare e per l’impegno in campo. Questa sera si sfiderà con il tennista italiano in un match molto atteso.

Dalibor Svrcina e Sinner hanno un lato in comune: entrambi vorrebbero rigiocare un punto in Australia. Per Jannik a dire il vero la scelta è vasta e comprende una qualsiasi delle 8 palle break nel quinto contro Djokovic, veri punti di svolta mancati della semifinale. Ma al ceco Dalibor è andata persino peggio: lui al primo turno ha avuto un match point sul servizio, salvo farsi clamorosamente rimontare da Munar. Già, il primo avversario di Sinner a Indian Wells ha un conto aperto con l’Australia e un rapporto interessante con il cemento californiano. Sul suo cv non compaiono precedenti con il numero 2 del mondo. Si leggono invece una vittoria contro Berrettini l’anno scorso e svariati titoli Challenger: il primo, curiosamente, battendo un italiano in finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

