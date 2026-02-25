Non basta una preghiera per non pensarci più | Enrico Galiano spiega come Ermal Meta smonta la nostra scorciatoia preferita
«Dolore puro, denuncia, rabbia urlata, ma scritta su un petalo di rosa». Per Enrico Galiano "Stella stellina" il brano che Ermal Meta ha presentato a Sanremo 2026, in quella che definisce la sua struggente dolcezza, è proprio questo. «Dal punto di vista stilistico è una scelta chirurgica. La reduplicazione – "stella stellina" – appartiene al linguaggio infantile. Il suffisso vezzeggiativo, quella "-ina" finale, è una carezza grammaticale», afferma su IlLibraio.it. «È la lingua che usiamo quando vogliamo rendere il mondo meno spigoloso. E invece qui quella lingua introduce la cosa più spigolosa di tutte: una bambina che non c’è più», analizza. «Rime semplici, quasi antiche, ritmo da nenia. Ma dentro quella forma dolce si infilano immagini che non hanno niente di consolatorio: una bambola ritrovata, una nuvola che sale da una casa, la tentazione di strapparsi il cuore per non sentire più niente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche:
Enrico Galiano spiega a San Valentino la fregatura dell'amore: «Non è due metà che fanno un intero»
«I metal detector a scuola sono una pessima idea»: Enrico Galiano lo spiega con 14 buoni motivi
Temi più discussi: Ermal Meta a Sanremo 2026 con Stella stellina: il testo e il significato del brano in gara al Festival; Ermal Meta canta Stella Stellina, testo e significato del brano di Sanremo; Stella stellina, il testo e il significato della canzone di Ermal Meta a Sanremo 2026; Stella stellina: la ninna nanna di Ermal Meta a Sanremo 2026.
Una preghiera in mare aperto, per i mille morti del naufragioAl largo di Trapani, a bordo della barca a vela Safira, don Mattia Ferrari ha celebrato una preghiera in memoria delle vittime degli ultimi naufragi nel Mediterraneo, insieme a Mediterranea Saving Hum ... vita.it
La preghiera non serve a informare Dio, ma a trasformare noi - 24 febbraio 2026«Pregando poi, non sprecate parole come i pagani». Questa annotazione, posta all’inizio della pagina del Vangelo di oggi, introduce l’insegnamento di Gesù sul Padre nostro ed è una parola che ci inter ... famigliacristiana.it
“Non basta una preghiera, per non pensarci più…”: come riflette Enrico Galiano, insegnante e scrittore “Stella stellina”, la canzone che Ermal Meta ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2026, è “una dichiarazione contro la rimozione”. Il brano “diventa u - facebook.com facebook
“Stella stellina” di Ermal Meta e il dolore che non si lascia anestetizzare – di Enrico Galiano illibraio.it/news/scuola/er… #scuola #storie x.com