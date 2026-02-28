Due giovani sono stati arrestati a Pioltello, vicino a Milano, con la cocaina nascosta nella plancia di un’auto viola. Gli agenti hanno intercettato il veicolo durante un controllo e hanno trovato sostanza stupefacente pronta per essere venduta. I giovani utilizzavano l’auto per ricevere clienti, effettuavano brevi scambi di droga e poi si spostavano con un’altra vettura.

Pioltello (Milano), 28 febbraio 2026 – Usavano un’auto viola per ricevere i clienti, qualche istante per lo scambio droga-denaro, e poi via con l’altra cessione. Due giovani albanesi di 22 e 24 anni sono stati arrestati per questo, con l’accusa formale di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Pioltello, nascondevano la cocaina nella plancia della macchina: arrestati È successo giovedì 26 febbraio a Pioltello. Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Monforte Vittoria, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, sono risaliti a un appartamento alle porte di Milano quale verosimile luogo di detenzione di cocaina da parte di due persone che utilizzavano una vettura utilitaria di colore viola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La cocaina nascosta nella plancia dell’auto: arrestati due giovani a Pioltello

Pioltello, nascondevano la cocaina nella plancia della macchina: arrestatiLa Polizia di Stato è intervenuta a Pioltello, dove i due operavano sia all'interno dell'appartamento sia a bordo di una vettura di colore viola.

Fuga spericolata con cocaina e hashish in auto: arrestati due giovaniUna manovra improvvisa e pericolosa per evitare un controllo della polizia locale: è iniziata così, a San Giorgio di Nogaro, la fuga dei due giovani...

Altri aggiornamenti su Pioltello.

Temi più discussi: Il palazzo con la droga nascosta ovunque: il pianerottolo diventa base di spaccio; Dal barbiere o nelle keybox. Ecco dove viene nascosta la droga a Roma, 12 arresti; Blitz dei carabinieri in concessionaria: droga nascosta nel controsoffitto, quattro arresti; Droga nascosta nella siepe di un casolare, giovane in manette.

La cocaina nascosta nel cruscotto: gli ovetti di plastica del cioccolato usati come nascondigliLa polizia ha arrestato a Pioltello, comune in provincia di Milano, due cittadini albanesi di 22 e 24 anni ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di droga. Giovedì 26 febbr ... milano.repubblica.it

Cocaina nascosta nella siepe del casolare, arrestato dopo spaccio di una dose e inseguimentoLa cocaina, circa 250 grammi, era nascosta in una siepe nelle pertinenze di un casolare nella campagna di Cortona (Arezzo). Un 35 enne di origini albanesi residente in provincia di Perugia nella zona ... corrierediarezzo.it

Si tratta di un gesto volontario: il piromane ha colpito tra Pioltello e Cernusco intorno alle 5 di questa mattina - facebook.com facebook