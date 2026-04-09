Durante un controllo di routine nel comune di Maiori, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno arrestato una persona trovata in possesso di cocaina nascosta all’interno dell’auto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’arrestato è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati a contrastare il traffico di droga nella zona.

Arresto a Maiori nell’ambito di un’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, nel corso di una perquisizione è stata rinvenuta della sostanza stupefacente occultata all’interno di un veicolo. La droga nascosta nell’auto. In particolare, i militari hanno individuato circa 10,5 grammi di cocaina, nascosti all’interno di un’intercapedine ricavata tra i sedili dell’auto. Nel corso del controllo è stato inoltre rinvenuto un coltello a serramanico. Le accuse. L’arresto è stato eseguito con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Maiori, arresto per droga: trovata cocaina nascosta nell’auto

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