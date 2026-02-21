Strisce blu abbonamenti per il centro storico per un anno validi anche negli altri parcheggi

Un nuovo decreto permette ai possessori di abbonamenti per le strisce blu di utilizzare anche i parcheggi di piazzale Ortu, Toscanini e Parco San Marco per un anno. Questa misura mira a facilitare la mobilità nel centro storico, offrendo più flessibilità agli automobilisti. Chi ha già sottoscritto un abbonamento potrà quindi parcheggiare anche negli altri lotti senza costi aggiuntivi. La decisione interessa migliaia di utenti ogni giorno.

Gli abbonamenti per la sosta a pagamento per il centro storico saranno validi anche nei parcheggi dei piazzali Francesco Ortu e Arturo Toscanini, oltre a quello del Parco San Marco, per un anno. È la sperimentazione avviata dal Comune di Latina, che ha pubblicato le relative due ordinanze. “Il provvedimento – afferma l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Gianluca Di Cocco – viene dal lavoro svolto dalla commissione Trasporti, presieduta dalla consigliera Federica Censi, e integra le precedenti disposizioni ampliando l’ambito di applicazione della misura già attivata e consentendo ai titolari di abbonamento per la sosta nel centro storico di utilizzare, alle medesime condizioni temporali e senza variazioni tariffarie, anche i tre parcheggi individuati, previo ritiro dello specifico tagliando presso il gestore del servizio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

