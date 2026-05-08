Il ministro della Giustizia ha annunciato di voler avviare un approfondimento tecnico sulla normativa riguardante le intercettazioni, in risposta alle critiche del procuratore nazionale antimafia. Ha spiegato che questo studio servirà a migliorare le norme attualmente in vigore e sarà sottoposto al parere del Parlamento. Ha inoltre invitato il procuratore a un confronto tecnico per definire insieme un progetto normativo più efficace.

Procederemo ad “un adeguato approfondimento tecnico sul quale costruire un’ipotesi di affinamento della normativa vigente, da sottoporre al vaglio e alla discussione parlamentare” e “La invito a un momento di confronto tecnico funzionale alla definizione di un efficace progetto normativo”. Sono due passaggi della lettera inviata ieri dal ministro della Giustizia Carlo Nordio al Procuratore al nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, in risposta alla pesantissima missiva che quest’ultimo aveva spedito allo stesso Guardasigilli, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e alla presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, lamentando la paralisi delle indagini su mafia e terrorismo, dovuta dalla norma sull’inutilizzabilità delle intercettazioni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stretta sulle intercettazioni, Nordio risponde alle critiche del procuratore nazionale Antimafia promettendo “un adeguato approfondimento tecnico”

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