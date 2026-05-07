In diverse città della Toscana, si svolge la tradizionale raccolta fondi dell’Azalea della Ricerca di Airc, in occasione della Festa della Mamma. La campagna, giunta alla sua edizione 2026, coinvolge numerose piazze e ha come obiettivo raccogliere fondi per sostenere la ricerca sui tumori femminili. L’iniziativa si svolge in tutta Italia, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro il cancro.

FIRENZE – L’azalea della Ricerca di Airc 2026 torna nelle piazze italiane in occasione della Festa della mamma e coinvolgerà anche numerose città della Toscana con la tradizionale raccolta fondi dedicata alla ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Domenica 10 maggio migliaia di volontarie e volontari della Fondazione Airc saranno presenti nelle piazze di tutta Italia per distribuire l’ azalea della ricerca, il fiore simbolo della campagna. Anche in Toscana l’iniziativa interesserà diversi centri urbani e località del territorio, dove sarà possibile sostenere concretamente la ricerca con una donazione minima di 18 euro. L’evento coinvolgerà complessivamente oltre 4mila piazze italiane e porterà alla distribuzione di circa 600mila azalee grazie all’impegno dei volontari Airc.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’azalea di Airc colora di rosa la Toscana per la ricerca contro il cancro

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