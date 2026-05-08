Si terrà un evento dedicato alle donne che unisce sport e prevenzione, con focus su corsa e alimentazione. Durante la manifestazione saranno presenti esperti pronti a offrire consulenze mediche sul benessere femminile. L’iniziativa mira a sensibilizzare sul ruolo dell’attività fisica e della corretta alimentazione nella tutela della salute delle donne. La giornata si svolge in un’area dedicata, con spazi riservati alle attività e agli incontri con i professionisti.

? Domande chiave Come possono la corsa e la nutrizione proteggere la salute femminile?. Quali specialisti saranno presenti nel village per le consulenze mediche?. Come si può finanziare la ricerca oncologica con un semplice euro?. Perché il legame tra intestino e sport è al centro dell'evento?.? In Breve Percorsi da 5 km e 10 km con partenza ore 10:00 da Piazza Gino Valle.. Donazione di 1 euro per sostenere il progetto Pink Union di Fondazione per la Ricerca.. Team GastroCare con esperti come Sara Basilico, Roberta Maselli e Roberto De Sire.. Supporto al 5×1000 per l'IRCCS Istituto Clinico per la ricerca oncologica e immunitaria.. Domenica 10 maggio la sesta edizione di StraWoman porterà centinaia di donne a correre e camminare tra i percorsi del Parco Industria Alfa Romeo e del Monte Stella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - StraWoman: sport e prevenzione per le donne tra corsa e ricerca

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