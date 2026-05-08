L’ex allenatore ha commentato le recenti prestazioni di Lautaro e Sarri, sottolineando la determinazione dell’attaccante e il merito dell’allenatore toscano. Ha parlato anche delle prossime sfide tra Inter e Lazio, evidenziando come le due partite saranno diverse tra loro, anche se si svolgono in un breve intervallo di tempo. La sua analisi si concentra sulle caratteristiche delle due squadre e sugli aspetti che potrebbero influire sui risultati.

c ome ad ogni incrocio che si rispetti, la prudenza sarà massima. Nessuna voglia di andare a sbattere, solo tanta ambizione. Quella che muove la Lazio, padrona di casa due volte in cinque giorni, e l’Inter, ospite affamatissima. Prima c’è una 36esima giornata da onorare e poi una finale di Coppa Italia preziosa per entrambe: per Sarri e i suoi significherebbe alzare un trofeo in un’annata con più bassi che alti e soprattutto sarebbe una porta privilegiata per un’Europa che altrimenti resterebbe un sogno; per Chivu e i suoi campioni d’Italia, invece, è sinonimo di doblete, ciliegina su una stagione da ricordare. "Anche se la coincidenza è a dir poco singolare, non saranno due partite simili", commenta Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, tra le altre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stramaccioni: "Lautaro, che fame. Ma Sarri si merita applausi. E Inter-Lazio..."

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