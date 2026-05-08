L’ex allenatore ha commentato la partecipazione dell’Inter alla finale di Coppa Italia, sottolineando che la squadra sente l’assenza di Calhanoglu, che non sarà in campo per motivi di infortunio. Ha inoltre elogiato la prestazione della squadra avversaria, riconoscendo ai giocatori un meritato applauso per l’impegno dimostrato. La partita tra Lazio e Inter in campionato si è giocata nello stesso stadio, prima dell’attesa finale di mercoledì prossimo.

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© Calcionews24.com - Stramaccioni sulla Coppa Italia: «Per l’Inter è un peccato che non giochi Calhanoglu. Sarri e i suoi ragazzi meritano davvero un applauso»

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