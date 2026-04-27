L’Ascoli si inceppa ma merita gli applausi E adesso testa ai playoff per il sogno Serie B

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ascoli ha perso per 1-0 contro il Campobasso in una partita combattuta, conclusasi con il punteggio di 4-5 ai rigori dopo il pareggio di 1-1 nei tempi regolamentari. La formazione ospite ha schierato un modulo 4-5-1, con il portiere Forte e i difensori Parisi, Salines e Celesia, sostituito nel secondo tempo da Cerretelli. Entrambe le squadre si preparano ora ai playoff in vista del sogno di raggiungere la Serie B.

Campobasso 1 Ascoli 0 (4-5-1): Forte; Parisi, Salines, Celesia (dal 16’ s.t. Cerretelli), Olivieri (dal 16’ s.t. Pierno); Lombari (dal 33’ s.t. Brunet), Serra (dal 23’ s.t. Martina), Agazzi, Di Livio (dal 33’ s.t. Antenucci), Gala; Bifulco. Panchina: Tantalocchi, Rizzo, Papini, Gargiulo, Padula, Magnaghi, Sarr, Cristallo, Lancini. All. Zauri ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (dal 23’ s.t. Galuppini); Corradini (dal 10’ s.t. Milanese), Damiani; Silipo (dal 23’ s.t. Ndoj), Rizzo Pinna (dal 10’ s.t. Corazza), D’Uffizi; Gori (dal 10’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Pagliai, Del Sole, Oviszach, Menna, Bando, Palazzino, Rizzo, Zagari.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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