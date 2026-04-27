L’Ascoli si inceppa ma merita gli applausi E adesso testa ai playoff per il sogno Serie B

L'Ascoli ha perso per 1-0 contro il Campobasso in una partita combattuta, conclusasi con il punteggio di 4-5 ai rigori dopo il pareggio di 1-1 nei tempi regolamentari. La formazione ospite ha schierato un modulo 4-5-1, con il portiere Forte e i difensori Parisi, Salines e Celesia, sostituito nel secondo tempo da Cerretelli. Entrambe le squadre si preparano ora ai playoff in vista del sogno di raggiungere la Serie B.

Campobasso 1 Ascoli 0 (4-5-1): Forte; Parisi, Salines, Celesia (dal 16’ s.t. Cerretelli), Olivieri (dal 16’ s.t. Pierno); Lombari (dal 33’ s.t. Brunet), Serra (dal 23’ s.t. Martina), Agazzi, Di Livio (dal 33’ s.t. Antenucci), Gala; Bifulco. Panchina: Tantalocchi, Rizzo, Papini, Gargiulo, Padula, Magnaghi, Sarr, Cristallo, Lancini. All. Zauri ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (dal 23’ s.t. Galuppini); Corradini (dal 10’ s.t. Milanese), Damiani; Silipo (dal 23’ s.t. Ndoj), Rizzo Pinna (dal 10’ s.t. Corazza), D’Uffizi; Gori (dal 10’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Pagliai, Del Sole, Oviszach, Menna, Bando, Palazzino, Rizzo, Zagari.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ascoli si inceppa ma merita gli applausi. E adesso testa ai playoff per il sogno Serie B Notizie correlate Leggi anche: Jolo calcio, non è bastato vincere. Applausi: adesso testa ai playoff Ascoli, Serie D: l’Atletico sfida il Castelfidardo per consolidare il sogno playoff e riscattare gli ex.L’Atletico Ascoli cerca di consolidare la sua posizione in zona playoff nel girone D di Serie D ospitando domani, alle 14:30 allo stadio “Del Duca”,... Approfondimenti e contenuti L’Ascoli si inceppa ma merita gli applausi. E adesso testa ai playoff per il sogno Serie BIl Picchio cade a Campobasso ma tutti i risultati sarebbero stati inutili vista la vittoria dell’Arezzo. Decide una rete di Gala nella ripresa ... msn.com L'Ascoli cade all'arrivo: bianconeri sconfitti a sorpresa a Campobasso. Sfuma la promozione diretta, ora i playoffCAMPOBASSO Dopo una strepitosa rimonta(dieci vittorie di fila, 13 nelle ultime 14 gare) che l’avevano portata ad appaiare l’Arezzo, l’Ascoli si fa bruciare sul filo di lana ... corriereadriatico.it