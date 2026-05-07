Stupratore chiesta la perizia psichiatrica

Nel procedimento giudiziario con rito abbreviato, si è deciso di procedere con una richiesta di perizia psichiatrica per l’imputato accusato di aver commesso uno stupro. La decisione è stata presa durante l’udienza, e il risultato della perizia potrà influenzare il corso del processo. La richiesta è stata avanzata dagli avvocati di parte, e il giudice ha autorizzato l’incarico agli esperti. La data della prossima udienza sarà fissata dopo l’esito della valutazione.

Processo con rito abbreviato, condizionato alla perizia psichiatrica. E’ quanto hanno chiesto gli avvocati Enrico Fontana e Francesca Corsi per il proprio assistito, il 19enne italiano incensurato, di origine marocchina accusato dello stupro choc del 19 agosto scorso a San Damaso ma anche di altri due tentativi di violenza sessuale, commessi il 12 febbraio a Castelfranco e il 23 maggio presso i laghetti di Sant’Anna, a poca distanza dal luogo teatro della terrificante violenza della scorsa estate sul percorso Vivi Natura. Il giudice Scarpa, letta la richiesta avanzata dalla difesa, ha fissato l’udienza in camera di consiglio per il prossimo 20 maggio al fine di valutare appunto la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato condizionato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stupratore, chiesta la perizia psichiatrica Notizie correlate L’omicidio Ravasio. Rigettata la richiesta di perizia psichiatrica chiesta dalla mantideIeri l’aula del tribunale di Busto Arsizio è stata teatro di un’udienza decisiva nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne ucciso il 9... Leggi anche: Chiesta la perizia psichiatrica sul 47enne che ha aggredito la bimba all’Esselunga di via Corridoni