Strage di Paupisi giudizio immediato per Salvatore Ocone | uccise la moglie a colpi di pietra e il figlio

Il gip di Benevento ha disposto il giudizio immediato per Salvatore Ocone, un uomo di 56 anni accusato di aver ucciso la moglie e il figlio con colpi di pietra durante la strage di Paupisi. Ocone è anche responsabile del ferimento di un’altra figlia di 17 anni. La decisione riguarda il procedimento penale in corso contro di lui.

Il gip di Benevento ha disposto il giudizio immediato per Salvatore Ocone, il 56enne responsabile della strage di Paupisi, in cui uccise la moglie e il figlio e ferì l'altra figlia 17enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Strage di Paupisi, il gip decide il giudizio immediato per Salvatore OconeTempo di lettura: < 1 minutoGiudizio immediato per Salvatore Ocone (56 anni), l’autore della strage di Paupisi (Benevento), in cui uccise a colpi di... Paupisi, il figlio scampato alla strage familiare: “Per adesso non è mio padre, per me rimane Salvatore”Mario Ocone, primogenito di Salvatore ed Elisa Polcino, ha raccontato delle condizioni della sorella Antonia, unica sopravvissuta alla strage... Approfondimenti e contenuti su Strage di Paupisi giudizio immediato... Temi più discussi: Paupisi, torna a casa la ragazza sopravvissuta alla strage di famiglia: Grazie per tutto l’amore; Omicidio Paupisi, torna a casa la figlia ferita: era l'unica sopravvissuta alla strage; Famiglia nel bosco, incontro segreto e svolta dopo il sì di Nathan senza Catherine: nuovo futuro per i figli; Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia a processo per truffa da 30mila euro a un vecchio amico. Strage Paupisi, il gip decide il giudizio immediato per Salvatore OconeGiudizio immediato per Salvatore Ocone (56 anni), l'autore della strage di Paupisi (Benevento), in cui uccise a colpi di pietra la moglie Elisa ... msn.com Dopo mesi in ospedale, Antonia torna a casa: il coraggio dell’unica sopravvissuta alla strage di PaupisiDopo mesi di cure e riabilitazione, Antonia Ocone, unica sopravvissuta alla strage familiare di Paupisi, ritorna a casa tra l’abbraccio commosso della comunità. notizie.it @primativvu_canale_17 Antonia Ocone, 17 anni, sopravvissuta alla strage familiare compiuta dal padre Salvatore a fine settembre 2025 - in cui hanno perso la vita la madre e il fratello - è finalmente tornata a casa a Paupisi, in provincia di Benevento, insie - facebook.com facebook Strage di Paupisi: Mario Ocone, 'vita cambiata ma cerco di andare avanti'. Ieri la sorella Antonia è tornata a casa dopo una lunga degenza #ANSA x.com