Paolo Lambertini, presidente dell’ Associazione familiari delle vittime del 2 agosto, aveva solo 14 anni quando ha perso la madre, Mirella Fornasari, durante l’attentato terroristico del 2 agosto 1980 alla stazione centrale di Bologna. Mirella, dipendente della Cigar, era nel suo ufficio al momento dell’esplosione. La sua salma fu l’ultima a essere ritrovata alle due di notte. "Ci sono persone per cui la vita umana non ha valore e usano la violenza come strumento politico", ci riferisce Paolo Lambertini. Come ha appreso la notizia? "Alle 10:25 ero nell’orto. A casa mi aspettava la nonna per dirmi che al telefono c’era il mio amico Alessandro. Poi la telefonata continuò tra sua mamma e mia nonna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La strage del 2 agosto 1980. Una ferita aperta per Bologna

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