Arese strade a misura di bambino | Primo passo per una città vivibile

A Arese, le strade si trasformano per mettere al centro i bambini, con l’obiettivo di rendere il quartiere più sicuro e più vivibile. La scelta nasce dalla preoccupazione per la sicurezza dei piccoli che attraversano le vie vicino alle scuole, spesso congestionate e poco attentive alle esigenze dei pedoni più giovani. Per questo, sono stati realizzati interventi concreti come l’installazione di nuovi semafori e l’ampliamento delle zone pedonali, sperando di ridurre i rischi e di favorire spostamenti più tranquilli.

Concepire gli spazi attorno alle scuole in modo diverso per garantire sicurezza a bambini e ragazzi e contribuire a migliorare l’ambiente e la mobilità. È questo l’obiettivo del progetto “Le strade scolastiche ad Arese: la strada giusta per andare a scuola“ che l’amministrazione comunale intende realizzare a partire dai prossimi mesi. "Le strade scolastiche non sono solo interventi sulla viabilità, ma scelte che mettono al centro bambini e ragazzi, la loro sicurezza e la qualità degli spazi che vivono ogni giorno - dichiara Mauro Aggugini, assessore a Lavori pubblici, viabilità e mobilità - vogliamo costruire un modo diverso di andare a scuola, respirando un’aria più pulita e con meno traffico, per raccontare esperienze, benefici e possibili soluzioni adatte al nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

