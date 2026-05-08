Strada di Fumero più sicura con 520mila euro

Da due settimane sono iniziati i lavori per migliorare la sicurezza sulla strada che collega la località Fumero, La Pezza e Carnen. L’intervento prevede un investimento di 520 mila euro e riguarda la realizzazione di un nuovo tratto agro-silvo-pastorale nel Comune di Sondalo. L’obiettivo è rendere più agevole e sicuro il percorso per chi la percorre regolarmente.

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La strada per la località Fumero, La Pezza, Carnen sta prendendo forma. Sono infatti iniziati da due settimane i lavori per la realizzazione della nuova agro-silvo-pastorale nel Comune di Sondalo. Finalmente, come richiesto da chi frequenta la zona, la strada arriverà fino al Carnen, ma riuscirà a servire in maniera più adeguata tutte e tre le altre località dove ci sono parecchie baite. Per arrivare a La Pezza, attualmente, c’è una strada con tratti verticali e con forti pendenze, molto poco agevole. Ultimati i lavori le località avranno a disposizione una strada fruibile anche per trasportare eventuale materiale necessario per lavori di manutenzione delle baite e delle strutture esistenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strada di Fumero più sicura con 520mila euro Notizie correlate “Next Stop: Rimini Sicura”, interventi da 205 mila euro per rendere più sicura l'area della stazioneIn risposta all’interrogazione del consigliere Gioenzo Renzi, l’assessore Juri Magrini ha fatto il punto sul progetto "Next Stop: Rimini Sicura", un... Strada scolastica, Legambiente: "Un primo passo verso un modello di città più sicura e sostenibile"In merito al dibattito sviluppatosi nelle ultime settimane sui provvedimenti di regolazione del traffico in Piazza Garibaldi, riteniamo necessario... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Strada di Fumero più sicura con 520mila euro; Sondalo, iniziati i lavori della nuova strada agrosilvopastorale Fumero-Carnen; Sondalo: iniziati i lavori della nuova strada agro-silvo-pastorale Fumero/Carnen; Sondalo, al via i lavori per la nuova strada agro-silvo-pastorale Fumero–Carnen: investimento da 520mila euro. Strada di Fumero più sicura con 520mila euroLa strada per la località Fumero, La Pezza, Carnen sta prendendo forma. Sono infatti iniziati da due settimane ... ilgiorno.it La scorsa settimana sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova strada agro-silvo-pastorale “Fumero/Carnen” nel Comune di Sondalo, per un investimento complessivo di € 520.000,00. L’opera è finanziata per € 269.000,00 dal Parco (con fondi di - facebook.com facebook