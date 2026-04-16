Strada scolastica Legambiente | Un primo passo verso un modello di città più sicura e sostenibile

Un recente intervento riguarda la regolamentazione del traffico in una piazza centrale della città, con particolare attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità. Legambiente ha commentato l'iniziativa, definendola un primo passo verso un modello urbano più attento alle esigenze di mobilità e tutela ambientale. La discussione si concentra ora sulle modalità di attuazione e sugli effetti di queste misure per cittadini e pendolari.

In merito al dibattito sviluppatosi nelle ultime settimane sui provvedimenti di regolazione del traffico in Piazza Garibaldi, riteniamo necessario contribuire alla discussione con uno sguardo più ampio sul modello di città che si intende costruire. Il provvedimento adottato dal Comune introduce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Francavilla al Mare, nasce la Comunità energetica: “Un passo verso una città più sostenibile”Nasce a Francavilla al Mare la “Comunità Energetica Francavilla Energia Sostenibile”, un progetto che punta a cambiare il modello di produzione e... Amministrative 2026, la coalizione di Legnini si presenta alla città: "Una città più forte, inclusiva, sicura e sostenibile”[FOTO]Una villa comunale affollata di cittadine e cittadini, con la presenza delle candidate e dei candidati, dei rappresentanti dei Comuni vicini e... Una raccolta di contenuti Si parla di: Strada Scolastica in Piazza Garibaldi, al via la sperimentazione davanti all'Istituto Regina Margherita; Al Tito Acerbo 150 studenti a lezione di sicurezza con Guida...la vita promosso dall'Automobile Club Pescara. Percorso protetto . Inaugurata la strada che porta a scuolaUn percorso protetto e colorato, dove muoversi in sicurezza. A Cerro al Lambro è stata inaugurata la strada scolastica ... ilgiorno.it