Ciclabile tra centro e Provinciale Approvato lo studio di fattibilità Il costo sarà di seicentomila euro

La Giunta ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una ciclabile che unisce il centro di Codogno con la Provinciale 126. Il progetto prevede un investimento di seicentomila euro e riguarda il completamento di un tratto già esistente, con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana e la sicurezza sulle strade.

Un passo decisivo per la mobilità dolce e la sicurezza stradale: la Giunta ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per il completamento della pista ciclabile che collegherà il centro di Codogno con il tratto di pista già esistente, adiacente alla Provinciale 126. L’intervento, pur concentrato in 350 metri lineari, riveste un’importanza strategica fondamentale: si tratta dell’ultimo tassello mancante per unire il percorso protetto da Somaglia al parco di Villa Polenghi. Il tracciato si snoderà dalla rotonda della chiesa di Santa Francesca Cabrini, al Villaggio San Biagio, fino all’intersezione tra viale Duca d’Aosta e viale Trento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclabile tra centro e Provinciale. Approvato lo studio di fattibilità. Il costo sarà di seicentomila euro Siccità, la risposta è un maxi-bacino: pronto lo studio di fattibilità per il nuovo invasoUn incontro operativo per definire i dettagli dell'infrastruttura che sarà un lago di undici ettari per garantire sostenibilità alle coltivazioni con... Leggi anche: Pontremoli: ordinanza limita l’utilizzo del Ponte Alcide De Gasperi dopo lo studio di fattibilità Aggiornamenti e notizie su Ciclabile tra centro e Provinciale.... Temi più discussi: Ciclabile tra centro e Provinciale. Approvato lo studio di fattibilità. Il costo sarà di seicentomila euro; Tre nuove piste ciclabili a Rovereto sud; Dal centro cittadino a Rivabella, ok all’esecuzione della pista ciclabile del litorale nord; Circo Massimo, nuovi marciapiedi e ciclabile: per l’estate via dei Cerchi si rifà il look. Ciclabile tra centro e Provinciale. Approvato lo studio di fattibilità. Il costo sarà di seicentomila euroA Codogno passo decisivo verso il completamento del percorso . Intanto Santo Stefano progetta un bretella per le due ruote. ilgiorno.it Oltre mille fenicotteri tra laguna e ciclabile sul mareGrado, con la Riserva naturale di Valle Cavannata, si tinge di rosa. Fino ad aprile uno spettacolo naturale da vivere in bicicletta lungo l’itinerario FVG 2. qbquantobasta.it Teleregione Live. . LA NUOVA VITA DI POLTU CUADU: VIA ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ALBERGHIERO E NASCE IL PRIMO PERCORSO CICLABILE SUL MARE Procede su due fronti il primo cambio di abito per lo storico quartiere di Poltu Cuadu - facebook.com facebook BAGNO A RIPOLI - Avanti con la Ciclovia dell’Arno: finanziata la pista ciclabile Firenze-Rosano. Grazie a una convenzione tra Città Metropolitana di Firenze e Rete ferroviaria italiana: il consiglio metropolitano approva l'operazione per 4.330.000 euro. x.com