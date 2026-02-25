I mercoledì delle muse | tre incontri dedicati all' arte femminile tra vita mosaico e ricerca

Mercoledì 25 febbraio alle 17 prende inizio il ciclo di conversazioni dedicato a donne che si sono distinte per le proprie attività artistiche, anche in ambito internazionale, “I mercoledì delle muse. La creatività al femminile: un percorso nell’arte”. Gli incontri si terranno a Ravenna, presso la Casa Matha in Piazza Andrea Costa dal 25 febbraio al 6 maggio nelle giornate di mercoledì, sempre alle 17. L’ingresso è libero. Marisa Zattini. Laureata alla Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, ha svolto la libera professione fino all’anno 1992. Già artista - pittrice, ceramista, poetessa - ha realizzato mostre personali in Italia e all’estero a partire dal 1976 e ha pubblicato cataloghi monografici, con alcune sue poesie. Fra le mostre, si ricordano “Alchemica – Trasmutazioni fra Arte e Natura” presso il Museo Nazionale di Ravenna nel 2019 e “Hermetica” presso la Farmacia del ’500 a Camaldoli nel 2021. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

