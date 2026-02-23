Nogara nuovo appuntamento con Ci vediamo in biblioteca | ospite Andrea Ciresola

Andrea Ciresola sarà protagonista del settimo incontro di “Ci vediamo in biblioteca”, promosso da Amiamo La Pianura. La causa è la voglia di avvicinare il pubblico alla cultura attraverso incontri con autori e personalità locali. Durante l’evento, Ciresola parlerà della sua esperienza nel mondo della letteratura e condividerà aneddoti sul suo lavoro. La serata si svolgerà nella sala principale della biblioteca, dove i partecipanti potranno ascoltare e fare domande.

L’incontro sarà introdotto da Marco Falco, Presidente di Amiamo La Pianura, e da Jerry Brighenti della segreteria dell’associazione Prosegue con il settimo appuntamento la rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, promossa da Amiamo La Pianura – ramo Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare. Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17.30, nella suggestiva cornice di Palazzo Maggi, sede della Biblioteca Comunale “Elisa Masini” di Nogara, sarà ospite lo scrittore Andrea Ciresola, che presenterà il suo romanzo giallo “Avanzato stato di composizione”, pubblicato da Edizioni People. Il libro racconta una vicenda avvolta nel mistero: una donna scomparsa, un celebre presentatore televisivo, indagini sotto copertura e un intreccio di enigmi e codici cifrati. 🔗 Leggi su Veronasera.it Nogara: "Ci vediamo in biblioteca", secondo appuntamento con "Tracce di paesaggio"Nogara ospita il secondo appuntamento della rassegna “Ci vediamo in biblioteca”, promossa da Amiamo la Pianura – Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare. Torna "Ci vediamo in biblioteca”: a Nogara con Anrew Gerosa e il suo thriller "Il girasole nero"Torna “Ci vediamo in biblioteca” a Nogara, giunta alla settima edizione. Ci vediamo in biblioteca Andrea Ciresola con “Avanzato stato di composizione” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Ci vediamo in biblioteca - Nicolò Barretta presenta Il bambino del miracolo. Domenica 12 ottobre alle 18.30, il LaB - Neuroni in Movimento ospita un nuovo appuntamento con AperiLaBArezzo, 10 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre alle ore 18.30, il LaB - Neuroni in Movimento ospita un nuovo appuntamento con AperiLaB, l'iniziativa pensata per creare momenti di incontro, socialità e ... lanazione.it Carmelo Maisano. . Andrea Ciresola, direttore del museo Dario Mellone, racconta aneddoti preziosi di questo grande artista - facebook.com facebook