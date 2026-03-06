Studenti in piazza contro il riarmo e le ipotesi di leva militare | I ricchi vogliono la guerra noi vogliamo il futuro

Gli studenti si sono radunati in piazza per manifestare contro il riarmo e le ipotesi di leva militare, affermando che i ricchi vogliono la guerra e loro vogliono il futuro. Durante la protesta, hanno espresso il loro timore per la possibilità di un conflitto e per l’incertezza che questa situazione genera tra le nuove generazioni. La mobilitazione ha coinvolto diverse decine di partecipanti.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? “Le giovani generazioni sono terrorizzate dalla prospettiva della guerra, così come da quella sensazione di incertezza costante che tutti proviamo. Quotidianamente riceviamo notizie terribili, che ci ricordano le condizioni di precarietà esistenziale in cui viviamo”. Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete degli studenti medi, racconta a ilfattoquotidiano.it le ragioni della mobilitazione studentesca del 5 marzo, Giornata internazionale per la consapevolezza sul disarmo e la non proliferazione, istituita nel 2022 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Studenti in piazza contro il riarmo e le ipotesi di leva militare: “I ricchi vogliono la guerra, noi vogliamo il futuro” Leggi anche: Manifestazione studenti a Roma e in Europa: le scuole in piazza contro il riarmo e il ritorno della leva militare "War on War": studenti in piazza Garibaldi a Lecco contro il riarmo e la leva militareNel pomeriggio di giovedì 5 marzo piazza Garibaldi a Lecco si è trasformata per alcune ore in un palcoscenico di protesta giovanile. Una raccolta di contenuti su Studenti in piazza contro il riarmo e.... Temi più discussi: Studenti in piazza contro la leva; Studenti contro la leva: Rifiutiamo l’orizzonte della guerra; Sinistra in piazza contro la guerra sionista. Protestano gli iraniani: Così difendete il regime; Manifestazione studenti a Roma e in Europa: le scuole in piazza contro il riarmo e il ritorno della leva militare. Studenti in piazza contro il riarmo. Nel giorno del disarmo nucleare appello a fermare l’escalationMobilitazioni studentesche e appelli al disarmo nel giorno in cui, a livello internazionale, si riflette sul rischio di una nuova escalation militare. Il 5 marzo studenti e studentesse scendono in pia ... tecnicadellascuola.it War on War: studenti in piazza Garibaldi a Lecco contro il riarmo e la leva militareUn presidio rumoroso, ma pacifico, ha animato il centro città nel pomeriggio del 5 marzo. L'Unione degli Studenti ha aderito alla mobilitazione internazionale indetta dalla Rete della Conoscenza, sull ... leccotoday.it Qualche ora fa, a seguito di una mail che ho ricevuto da uno studente liceale, ho ritenuto che fosse giusto offrire l'accesso gratuito a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie al mio Substack, per motivi che non c'è neanche bisogno di spiegare. L'idea - facebook.com facebook Napoli, manifestazione pro Usa e Israele degli studenti iraniani - Il presidio davanti al Consolato amricano. Le bandiere di Teheran sventolano assieme a quelle statunitensi e israeliane @TgrRai x.com