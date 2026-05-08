Fastweb ha inviato una lettera di richiamo a Iliad in seguito alla diffusione di uno spot pubblicitario che vede come protagonista Megan Gale. La modella, nota per aver lavorato come volto di Vodafone, compare nel nuovo annuncio della compagnia concorrente. La comunicazione di Fastweb si basa sulle accuse di violazione di diritti pubblicitari legati all’uso di immagini e personaggi già associati ad altri marchi.

Fastweb ha mandato una lettera di richiamo a Iliad dopo la diffusione del spot che ha per protagonista Megan Gale, volto storico della Vodafone In questi giorni ha fatto scalpore la pubblicità diIliadconMegan Gale, la modella australiana era protagonista di uno spot simile nei primi anni 2000, diventandone volto principale, ma per Vodafone. Questo ritorno dell’attrice ha fatto molto scalpore e in poco tempola nuova pubblicità di Iliad ha fatto il giro del web.Molti hanno pensato che da parte della compagnia telefonica sia stato un colpaccio, ma non facendo i conti con Fastweb, oggi licenziataria del brand Vodafone. L’azienda ha deciso di denunciare il competitor, invitando alla cessazione e diffusione del prodotto pubblicitario.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fastweb fa guerra a Iliad per la pubblicità con Megan Gale

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