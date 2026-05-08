Fastweb ha presentato un reclamo contro Iliad, accusandola di aver utilizzato in modo improprio immagini e riferimenti legati a Megan Gale nella sua pubblicità. La società sostiene che la campagna pubblicitaria sfrutta indebitamente il passato della modella senza autorizzazione. Il caso richiama anche un episodio passato, quando un famoso pilota di moto aveva utilizzato immagini simili in una sua mossa pubblicitaria, creando un parallelo tra i due episodi.

? Punti chiave Perché Fastweb accusa Iliad di aver sfruttato indebitamente il passato?. Come si collega il caso di Megan Gale alla storica mossa di Valentino Rossi?. Chi ha risposto ironicamente alle pressioni legali di Fastweb su LinkedIn?. Quali conseguenze avrà la decisione sulle pubblicità basate sulla nostalgia?.? In Breve Fastweb cita il precedente del 2006 con Valentino Rossi e Tim. Benedetto Levi risponde via LinkedIn con commento ironico sulla libertà di cambiamento. Megan Gale ha rappresentato Omnitel e Vodafone tra il 1999 e il 2008. La strategia di marketing sfrutta la nostalgia per il target pre-WhatsApp. I vertici di Fastweb hanno inviato una lettera formale all’amministratore delegato di Iliad, Benedetto Levi, contestando la nuova campagna pubblicitaria che vede protagonista Megan Gale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fastweb contro Iliad: contestata la pubblicità con Megan Gale

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