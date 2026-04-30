Durante la conferenza di Santa Marta, si è discusso dell’assenza di impegni vincolanti riguardo alla riduzione dei combustibili fossili. L’evento ha rappresentato comunque un passo importante nel percorso verso l’abbandono delle fonti di energia fossile, anche se non sono stati firmati accordi ufficiali. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diversi Paesi, senza però portare a decisioni concrete o obbligatorie.

Non avrà prodotto impegni vincolanti, ma la conferenza di Santa Marta è stato un passo importante verso l’ abbandono dei combustibili fossili. Il meeting, iniziato il 24 aprile e concluso il 29 aprile in Colombia, è il primo a livello internazionale che punta a dire addio alle fonti di energia non rinnovabili. Nella città caraibica si sono riun iti oltre 1500 funzionari, attivisti per il clima ed esperti finanziari provenienti da 57 Paesi diversi: quelli europei rappresentavano il 30% dei presenti. Al termine della conferenza gli organizzatori di Colombia e Olanda hanno passato il testimone per il prossimo anno a Irlanda e Tuvalu, il micro-stato del Pacifico a rischio sparizione per l’innalzamento dei mari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Eliminare i combustibili fossili è una questione di sopravvivenza”, cosa è successo alla conferenza di Santa Marta

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