Sabato 9 maggio 2026 alle 15:30 si giocherà allo stadio Mercedes Benz Arena di Stoccarda lo spareggio tra la squadra locale e il Leverkusen, valido per il turno 32 della Bundesliga. La partita, che coinvolge due delle principali contendenti alla qualificazione in Champions League, potrebbe già determinare con una giornata di anticipo quale squadra conquisterà l’ultimo posto disponibile per la competizione continentale. Sono attese formazioni ufficiali, quote e pronostici.

Turno numero 32 di Bundesliga e la sfida di cartello tra Stoccarda e Leverkusen potrebbe già assegnare con una giornata d’anticipo l’ultimo posto utile per andare in Champions League. Gli schwaben sono risorti dal 3 a 1 a Sinsheim, andando a impattare e rimanendo in corsa per l’obiettivo grosso. Una lotta a 3 squadre in cui adesso la differenza reti favorisce il werkself (+23) contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stoccarda-Leverkusen (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Spareggio Champions alla Mercedes Benz Arena

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