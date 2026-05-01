A tre giornate dalla conclusione della Bundesliga, si avvicina una partita che potrebbe decidere in parte le qualificazioni alla Champions League. Sabato 2 maggio alle 15:30 si sfidano Hoffenheim e Stoccarda, due squadre che cercano punti fondamentali per la classifica. La partita si svolgerà nel contesto di una stagione molto combattuta, con entrambe le formazioni che puntano a consolidare le proprie posizioni in vista degli ultimi turni.

Mancano 3 giornate alla fine della Bundesliga e la sfida tra l’Hoffenheim e lo Stoccarda ha in palio un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Hoeness si è ripresa con 7 punti fatti nelle ultime 3 gare e ha agguantato nuovamente gli schwaben fermati sull’1 a 1 dal Werder Brema nell’ultimo turno. Per l’ultimo posto disponibile sarà lotta a 3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hoffenheim-Stoccarda (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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