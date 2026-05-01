Sabato 2 maggio 2026 alle ore 15:30 si giocherà la partita tra Hoffenheim e Stoccarda, penultima giornata di Bundesliga. Le due squadre si contendono punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote svelate. La sfida si presenta come una delle più decisive della stagione, con tre turni ancora da disputare per entrambe le squadre.

Mancano 3 giornate alla fine della Bundesliga e la sfida tra l’Hoffenheim e lo Stoccarda ha in palio un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Hoeness si è ripresa con 7 punti fatti nelle ultime 3 gare e ha agguantato nuovamente gli schwaben fermati sull’1 a 1 dal Werder Brema nell’ultimo turno. Per l’ultimo posto disponibile sarà lotta a 3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hoffenheim-Stoccarda (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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