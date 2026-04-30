Leverkusen-RB Lipsia sabato 02 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Spareggio Champions alla BayArena

Sabato 2 maggio alle 18:30 si svolgerà alla BayArena il match tra Leverkusen e RB Lipsia, penultimo turno di Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si discutono quote e pronostici in vista di questa sfida. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della giornata, con il Leverkusen che cerca punti fondamentali contro il terzo in classifica.

Terzultimo turno di Bundesliga e il big match di giornata vede il Leverkusen di Hjulmand affrontare in casa il RB Lipsia terzo in classifica. Il werkself ha rialzato la testa dopo 2 KO consecutivi battendo il Colonia in trasferta grazie alla doppietta di Schick, e avvicinandosi allo Stoccarda che ha impattato in casa contro il Werder Brema. È lotta a 3 per l’ultimo posto disponibile con le aspirine che a parità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leverkusen-RB Lipsia (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Spareggio Champions alla BayArena Notizie correlate Leverkusen-RB Lipsia (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiTerzultimo turno di Bundesliga e il big match di giornata vede il Leverkusen di Hjulmand affrontare in casa il RB Lipsia terzo in classifica. Eintracht Francoforte-RB Lipsia (sabato 18 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiTrentesimo turno di Bundesliga che si chiude nella giornata di sabato con la sfida tra l’Eintracht Francoforte ed il RB Lipsia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calcio estero, il programma del weekend: il City bracca l'Arsenal, Barça e PSG sempre più vicini al titolo; Hjulmand: nel Derby del Reno con il Leverkusen servono impegno e mentalità; Leverkusen-RB Lipsia (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Bundesliga 2025-2026: Bayer Leverkusen-Lipsia, le probabili formazioniScontro nella parte alta della classifica: le Aspirine sognano la qualificazione in Champions, i tori rossi puntano a confermarsi terzi. sportal.it Pronostico Bayer Leverkusen-Lipsia: gli ultimi precedenti parlano chiaroBayer Leverkusen-Lipsia è una partita di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it #JuventusWomen attesa dallo ‘spareggio’ Champions Dove seguire #NapoliJuve x.com Serie A 34ª giornata: Inter con vista scudetto, spareggio Champions nel big match Milan-Juventus... Altro... Link all'articolo nel primo commento #SerieA - facebook.com facebook