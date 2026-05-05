Benevento sicurezza alimentare e tutela del consumatore | convegno nazionale IPA

A Benevento si è tenuto un convegno nazionale organizzato dall'IPA, dedicato alla sicurezza alimentare e alla tutela dei consumatori. Durante l'incontro sono stati affrontati temi come le norme sull'igiene alimentare, le pratiche di vendita a peso netto e il monitoraggio dell’Epatite A. Sono intervenuti esperti del settore che hanno condiviso aggiornamenti e informazioni sulle procedure e le normative in vigore.

Una giornata di studio interdisciplinare per fare luce sulle sfide della sicurezza alimentare, sulla correttezza delle pratiche commerciali e sulla tutela della salute pubblica. Si terrà domani, mercoledì 6 maggio 2026, dalle ore 09:00 alle 13:00, presso la suggestiva cornice di Palazzo Paolo V a Benevento, l’importante convegno dal titolo: “Igiene alimentare, vendita a peso netto ed Epatite A”. L’evento, organizzato dall’IPA (International Police Association) Comitato Locale Appio Samnium Benevento, gode dei prestigiosi patrocini del Comune di Benevento, dell’IPA Sezione Italiana e della Delegazione X Campania. Il convegno si propone come un approfondimento tecnico di alto profilo, volto a coordinare le competenze delle autorità sanitarie con quelle di vigilanza del mercato.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, sicurezza alimentare e tutela del consumatore: convegno nazionale IPA Notizie correlate Sicurezza alimentare e tutela del consumatore: domani a Benevento il convegno nazionale dell’IPA Appio SamniumTempo di lettura: 2 minutiUna giornata di studio interdisciplinare per fare luce sulle sfide della sicurezza alimentare, sulla correttezza delle... Convegno nazionale Fai a Bari: al Petruzzelli focus su tutela del patrimonio e volontariatoLa Fondazione sceglie il capoluogo pugliese per il primo grande incontro nazionale, tra dialoghi su “ardimento, attenzione e curiosità” e focus sul... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sicurezza alimentare, controlli dei Nas: chiusure e sanzioni tra Salerno, Avellino e Benevento; Benevento, pubblicato l’avviso per la Festa del Sacro Cuore 2026: al via le domande per gli ambulanti; Benevento in Serie B: Esposito iniezione di fiducia per il futuro del Sannio; L’Alberti-Virgilio trionfa nel primo round dei Campionati Studenteschi. Sicurezza alimentare e tutela del consumatore: a Benevento il convegno nazionale dell’IPA Appio SamniumUna giornata di studio interdisciplinare per fare luce sulle sfide della sicurezza alimentare, sulla correttezza delle pratiche commerciali e sulla tutela della salute pubblica. Si terrà domani, merco ... ntr24.tv Sequestrati oltre 40 chili di frutta secca venduta abusivamente a BeneventoGli agenti della Polizia Municipale di Benevento, nell’ambito dei controlli sul commercio su area pubblica e sulla sicurezza alimentare, hanno proceduto al sequestro di circa 42 chilogrammi di frutta ... ilmattino.it Tvsette Benevento - facebook.com facebook