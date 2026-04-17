Elena Di Cioccio, dopo dieci anni di lavoro nell’azienda di famiglia, racconta di come le ferie siano un’illusione e di come, in caso di malattia, l’attività venga interrotta. Si sente come se fosse in una gabbia, dominata da sentimenti di colpa e responsabilità. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà di chi si dedica a lungo termine a un’impresa familiare senza riuscire a staccare.

Mi è successa una cosa bellissima oggi e ve la voglio raccontare. Sono stata ospite di un paio di classi — una quarta e una quinta superiore — del Liceo Scientifico Tradizionale Giordano Bruno di Melzo. La loro insegnante di italiano, Cristina, grande sostenitrice della didattica sperimentale, ha ritenuto che la mia storia e l’uso della comicità per superare gli inciampi della vita potessero essere elementi utili al percorso formativo dei suoi studenti. Per questo, nei mesi scorsi, li ha portati a vedere il mio spettacolo ProPositiva 2.0 e li ha invitati a leggere il mio libro Cattivo Sangue. Stamattina sono andata nella loro scuola per incontrarli e rispondere alle loro domande.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Da 10 anni lavoro nell'azienda di famiglia. Le ferie sono un miraggio. Se mi ammalo, chiude. Sono in una gabbia incatenato dai sensi di colpa». Risponde Elena Di Cioccio

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