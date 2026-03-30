La riapertura della discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme è stata posticipata. Il locale, che avrebbe dovuto riaprire questo fine settimana, ha comunicato che sono ancora in corso alcuni lavori di sistemazione. La data di riapertura non è stata ancora definita, poiché le attività di completamento degli interventi non sono state concluse.

Slitta la riapertura della discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme. Il locale, che aveva programmato il ritorno proprio per questo weekend, ha annunciato un ulteriore rinvio a causa di lavori ancora in corso. «Gentili clienti, la discoteca P1 si prende qualche altro giorno di pausa», si legge nella comunicazione diffusa dallo staff, che spiega come gli interventi in atto necessitino di più tempo per essere completati. Una scelta dettata dalla volontà di garantire un ambiente rinnovato e all’altezza delle aspettative del pubblico. Nonostante lo slittamento, il messaggio che arriva è carico di entusiasmo e voglia di ripartire: manca ormai poco al ritorno in pista e lo staff assicura che la nuova data verrà comunicata a breve. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - La riapertura rimandata: al P1 di Abano Terme servono ancora alcuni giorni di lavori

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