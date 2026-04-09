Brescia ancora maglia nera dell' ambiente | c' è un' emergenza ogni tre giorni

La provincia di Brescia si conferma ancora una volta come l'area con il maggior numero di attivazioni in emergenza in regione, secondo l'ultima relazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. I dati evidenziano che si verifica un'emergenza ambientale circa ogni tre giorni, mantenendo la provincia in prima posizione per questo tipo di eventi. La situazione si ripete nel rapporto più recente, confermando una tendenza preoccupante.

Maglia nera, o fanalino di coda dir si voglia: nero su bianco nell'ultima relazione Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la provincia di Brescia si conferma ancora una volta come l'area con il maggior numero di "attivazioni in emergenza" dell'intera regione. Si fa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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