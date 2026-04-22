Stelle al merito del lavoro Le nostre 4 eccellenze

Il prossimo 1° maggio si terrà una cerimonia regionale dedicata alle eccellenze nel campo del lavoro. Durante l’evento verranno premiate quattro persone che si sono distinte per il loro contributo e impegno. La cerimonia si svolgerà in una location specifica e sarà aperta al pubblico. La giornata rappresenta un momento di riconoscimento ufficiale per chi si è distinto per il proprio lavoro.

Il prossimo 1° maggio, in occasione della tradizionale cerimonia regionale che si svolgerà a Bologna, verranno consegnate le Onorificenze della "Stella al Merito del Lavoro", prestigioso riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai lavoratori dipendenti del settore privato che si sono distinti per dedizione, professionalità e spirito di iniziativa nel corso di oltre 25 anni di attività. Anche quest’anno il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Rimini segnala con orgoglio i nominativi dei nuovi insigniti, figure che rappresentano esempi concreti di etica del lavoro e contributo al progresso sociale. Tra questi spicca Iuri Betti, laureato in Ingegneria Civile con il massimo dei voti, dipendente della Scm Group S.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stelle al merito del lavoro. Le nostre 4 eccellenze Multi SubHe Left Her at the Altar… She Married Someone Else Instantly! Notizie correlate Stelle al Merito del Lavoro 2026, otto nuovi Maestri in provincia di AvellinoInsigniti della Stella al Merito del Lavoro per la provincia di Avellino otto nuovi Maestri del Lavoro. Leggi anche: "Future Female": premiate le eccellenze del lavoro al femminile Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stelle al Merito del Lavoro 2026, otto nuovi Maestri in provincia di Avellino; Stelle al merito del lavoro. Le nostre 4 eccellenze; Stella al merito del lavoro in Irpinia: ecco i nuovi insigniti; Stella al Merito del Lavoro: i nomi dei 12 veronesi insigniti da Mattarella. Stelle al merito del lavoro. Le nostre 4 eccellenzeIl prossimo 1° maggio, in occasione della tradizionale cerimonia regionale che si svolgerà a Bologna, verranno consegnate le Onorificenze della Stella al Merito del Lavoro, prestigioso ... ilrestodelcarlino.it Stelle al Merito: ecco i nuovi Maestri del Lavoro biellesiStelle al Merito: ecco i nuovi Maestri del Lavoro biellesi. Sono stati accolti nella sede dell'Unione industriale biellese ... laprovinciadibiella.it Notizie in MoVimento - Dal Mondo 5 Stelle facebook Le stelle del tennis hanno sfilato sul red carpet dei Laureus World Sports Awards x.com