Stellantis ha annunciato una partnership con Leapmotor, azienda cinese specializzata in veicoli elettrici. La collaborazione mira a sviluppare e integrare tecnologie per i veicoli elettrici all’interno del portafoglio del gruppo automobilistico. Leapmotor rappresenta un partner strategico nel settore della mobilità elettrica, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del segmento all’interno del gruppo. L’accordo riguarda in particolare lo sviluppo di modelli e soluzioni innovative nel campo dell’elettrificazione.

Per Leapmotor, partner cinese di Stellantis, si intravede un futuro come punto di riferimento per i veicoli elettrificati del gruppo. Reuters, in proposito, fa sapere che sono in corso trattative avanzate per sviluppare un Suv elettrico, su architettura del B10 della casa asiatica, con marchio e design Opel per poi produrlo, dal 2028, in 50mila unità l'anno nell'impianto di Stellantis a Saragozza, in Spagna. Costi di sviluppo ridotti e utilizzo delle tecnologie di Leapmotor sono le linee guida dell'iniziativa. A poco più di un mese dalla presentazione, in programma il 21 maggio negli Stati Uniti, del piano industriale e strategico firmato dal ceo Antonio Filosa, emergono così le prime novità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stellantis, asse elettrico con Leapmotor

Stellantis e Leapmotor: crediti verdi e sbarco in BrasileStellantis accelera l’integrazione con Leapmotor attraverso l’acquisto di crediti per le emissioni in Europa e l’avvio della produzione di modelli...

Leggi anche: Stellantis, le novità che vedremo: l'ibrido Range Extender sarà Leapmotor?

Temi più discussi: Asse Stellantis-Leapmotor per l’elettrico Opel. Il titolo brinda alla tregua (+7%); E se il prossimo SUV Opel fosse firmato Leapmotor?; Ricambi usati originali Stellantis: debutto su Ebay.

Stellantis vuole sviluppare un’auto elettrica Opel con la tecnologia del partner cinese LeapmotorStellantis accelera sull’alleanza con Leapmotor: Suv Opel elettrico prodotto a Saragozza dal 2028, target di 50 mila unità e sviluppo condiviso per ridurre costi e tempi ... milanofinanza.it

Stellantis: Opel elettrica con Leapmotor, perché è probabileTrattative avanzate tra Stellantis e Leapmotor per un nuovo SUV elettrico Opel a basso costo prodotto in Spagna dal 2028. sicurauto.it

Extra Tv. . STELLANTIS, PIEDIMONTE SG: CRISI, INCONTRO IN REGIONE - facebook.com facebook

Importante riunione in Regione su Stellantis: valutiamo positivamente gli impegni presi, ma restiamo preoccupati per il futuro dello stabilimento. Non sarà ceduto né parcellizzato, ma il rischio di logoramento per i lavoratori è reale. Aprire un fronte comune con x.com