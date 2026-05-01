Stellantis torna l' utile Con Leapmotor grandi risultati

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo automobilistico ha registrato un risultato economico positivo, segnando un ritorno all'utile. La società ha evidenziato un incremento nelle performance finanziarie, mentre si attende con interesse la presentazione del piano industriale prevista per il 21 maggio. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, in vista delle strategie future dell'azienda.

Stellantis ritorna, sotto la guida di Antonio Filosa, alla redditività nel primo trimestre dell'anno e conferma le stime finanziarie per l'intero 2026 con un flusso di cassa positivo nel 2027. "I conti del primo trimestre riflettono i risultati delle azioni intraprese per riportare il gruppo su un percorso di crescita sostenibile e profittevole. Ci aspettiamo di migliorare i margini in Usa trimestre dopo trimestre, a partire dal prossimo" spiega l'amministratore delegato che il 21 maggio presenterà il nuovo piano a Detroit, nel quartiere generale di Auburn Hills. "I prodotti lanciati nel 2025 sono stati accolti con favore e siamo fiduciosi che i 10 nuovi veicoli previsti per il 2026 consentiranno di consolidare questo slancio" sottolinea il manager.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stellantis, torna l'utile. "Con Leapmotor grandi risultati" Notizie correlate Stellantis, asse elettrico con LeapmotorPer Leapmotor, partner cinese di Stellantis, si intravede un futuro come punto di riferimento per i veicoli elettrificati del gruppo. Stellantis torna in utile: "I margini miglioreranno"di Ottavia Firmani Stellantis ritorna alla redditività nel primo trimestre 2026 con un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stellantis, finisce l'incubo: torna l'utile nel 2026. Le vendite ingranano (spinte anche dalla cinese Leapmotor); Risultati finanziari del primo trimestre 2026; Stellantis, torna l'utile per 377 milioni. Ricavi +6% a 38,13 miliardi; Stellantis rivede la luce. Ma la Borsa non ci crede (ancora) tanto. Stellantis torna in utile ma crolla in Borsa: il mercato boccia i conti nonostante la ripresaFilosa rilancia: Margini in miglioramento e crescita sostenibile, ma il Nord America delude e il titolo affonda fino al -10% ... giornalelavoce.it Stellantis torna all’utile, ma il mercato punisce il titolo: -7% a Piazza AffariStellantis riporta un utile di 377 milioni di euro nel Q1 2026, ma il titolo cede il 7% in borsa a 6,2€. Analisi dei ricavi e guidance. it.benzinga.com Gazzetta Motori. . In viaggio tra il salone di Pechino 2026 e Shanghai per capire la filosofia costruttiva delle auto cinesi con Leapmotor @gazzettadellosport #GazzettaMotori #Leapmotor - facebook.com facebook Leapmotor: “Entro 5 anni le auto cambieranno completamente”. Con Stellantis “un matrimonio perfetto” x.com