Forza Italia Giovani Capuana nominato responsabile nazionale per le autonomie locali

Forza Italia Giovani ha annunciato la nomina di Piermaria Capuana come responsabile nazionale del Dipartimento Autonomie Locali e Pubblica Amministrazione. La decisione è stata comunicata dal segretario nazionale del movimento giovanile, Simone Leoni. La nomina riguarda l’incarico di coordinamento e gestione delle attività legate alle autonomie locali e alla pubblica amministrazione all’interno del partito.

Il segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, ha nominato Piermaria Capuana responsabile nazionale del Dipartimento Autonomie Locali e Pubblica Amministrazione. La nomina, su proposta del responsabile dei Dipartimenti Antony Mammino, valorizza l’esperienza di Capuana come.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Fratelli d'Italia, Baratella nominato responsabile provinciale del dipartimento coordinamento autonomie localiFratelli d’Italia Forlì-Cesena annuncia la nomina dell'avvocato Jonathan Baratella a responsabile provinciale del Dipartimento coordinamento... Leggi anche: Giovani Democratici, Luca Sorrentino nominato Responsabile Nazionale del Dipartimento Giustizia e Legalità Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: FI - FORZA ITALIA * CAMERA: FI GIOVANI: LEONI NOMINA RESPONSABILI DIPARTIMENTI TEMATICI; Un 25 aprile per la libertà di dissentire. Forza Italia Giovani Benevento, completato il direttivo provincialeSi completa ufficialmente il direttivo provinciale di Forza Italia Giovani Benevento, dopo le recenti nomine del Segretario Provinciale, dei Vice Segretari e dei vertici cittadini del capoluogo. A com ... ntr24.tv Flavio Cotturone nominato nuovo responsabile nazionale del dipartimento sicurezza e difesa di Forza Italia GiovaniCelano - Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni per la fiducia accordatami con la nomina a Responsabile Nazionale del ... terremarsicane.it Un gruppo che nasce dal confronto e dalla condivisione, pronto a lavorare con serietà per rafforzare la presenza di Forza Italia Giovani e coinvolgere sempre più ragazzi nella vita politica. - facebook.com facebook