Fratelli d' Italia Baratella nominato responsabile provinciale del dipartimento coordinamento autonomie locali

Fratelli d’Italia Forlì-Cesena ha annunciato la nomina di un nuovo responsabile provinciale del Dipartimento coordinamento autonomie locali. Si tratta di un avvocato che ha ricevuto questa designazione recentemente. La comunicazione ufficiale riguarda il ruolo assegnato all’interno del partito e la sua funzione nel coordinamento delle questioni relative alle autonomie locali nella provincia. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.