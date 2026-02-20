Ma avete sentito la frase di Belen contro Stefano De Martino? Che frecciatina ma era davvero necessaria?

Belen ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino durante lo spettacolo di OnlyFun, scatenando reazioni sui social. La showgirl ha commentato in modo diretto, usando un tono ironico, riguardo a una vecchia battuta del ballerino. La frase ha sorpreso il pubblico presente e ha fatto il giro del web in pochi minuti. La risposta di De Martino, ancora attesa, potrebbe alimentare ulteriori discussioni tra i due. Intanto, la scena ha attirato l’attenzione di molti fan e giornalisti.

Sul palco di OnlyFun, tra battute e improvvisazioni, è spuntata una frase che ha immediatamente acceso i social. Belen Rodriguez, nel corso di uno sketch con Andrea Pisani, ha tirato in ballo l'ex Stefano De Martino con una risposta tanto rapida quanto pungente. Il pubblico in studio ha riso, ma online in molti si sono chiesti se quella stoccata fosse davvero inevitabile. Belen Rodriguez punge Stefano De Martino: che stoccata!. Durante l'ultima puntata dello show in onda su Nove, Andrea Pisani ha proposto una versione ironica del brano Questa domenica di Olly, trasformandolo in un siparietto dedicato agli ex della conduttrice.