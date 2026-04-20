Durante l'ultima puntata di un noto programma televisivo, l’ospite ha pronunciato alcune parole che hanno suscitato attenzione tra il pubblico. Tra battute e momenti di imbarazzo, si è parlato di questioni che coinvolgono il passato sentimentale dell’intervistata. La discussione ha creato un certo fermento in studio, con alcuni presenti visibilmente sorpresi dalle affermazioni fatte sul momento.

Nel salotto televisivo di Domenica In, tra sorrisi e confidenze, Elisa Isoardi ha lasciato emergere un lato più personale, tra ironia pungente e momenti di grande vulnerabilità. L’intervista si è trasformata presto in un racconto sincero, dove sentimenti e riflessioni hanno preso il sopravvento, regalando anche qualche passaggio che non è passato inosservato. Elisa Isoardi e la frecciatina all’ex fidanzato!. Ospite di Mara Venier, Isoardi ha chiarito subito la sua situazione sentimentale con una dichiarazione diretta: « Basta con l’amore. Sono di nuovo single ». Nel corso della chiacchierata, ha poi lasciato intendere che la fine della relazione con Ernesto Iaccarino non sia stata del tutto serena.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elisa Isoardi, frecciatina all’ex fidanzato? Che bella stoccata! Avete sentito cosa ha detto? Imbarazzo in studio

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