Rogo sul monte Faeta Giani dichiara lo stato di emergenza regionale

Dopo l’incendio che ha interessato il monte Faeta e che è ancora in fase di bonifica, il presidente della regione ha annunciato lo stato di emergenza regionale. Successivamente, si è deciso di avanzare la richiesta per ottenere lo stato di calamità nazionale. La zona coinvolta si trova vicino a un centro abitato, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La situazione resta sotto stretta sorveglianza delle autorità locali.

SAN GIULIANO TERME. A seguito del rogo sul monte Faeta, tuttora in fase di bonifica, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza regionale per poi procedere alla richiesta dello stato di calamità nazionale. Il decreto è già alla firma. L’incendio è scoppiato il 28 aprile e il fronte di fiamma (a causa dei forti venti che hanno complicato l’intervento) è stato fermato il 2 maggio. “ Sono stati devastati più di settecento ettari di bosc o, oltre a rendere necessaria l’evacuazione di migliaia di residenti – sottolinea il presidente – È stato un rogo di vastissime proporzioni ed occorre ripristinare velocemente i danni e intervenire contro i rischi di dissesto idrogeologico dei versanti colpiti dalle fiamme, piantando nuovi alberi”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Rogo sul monte Faeta, Giani dichiara lo stato di emergenza regionale Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta, dichiarato lo stato di emergenza regionaleFirenze, 4 maggio 2026 – In seguito al maxi incendio sul Monte Faeta – tuttora in fase di bonifica – il presidente della Regione Toscana Eugenio... Incendio Monte Faeta: dichiarato lo stato di emergenza regionaleDichiarato dal governatore della Regione Eugenio Giani lo stato di emergenza regionale a seguito del rogo sul Monte Faeta, tuttora in fase di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Rogo sul monte Faeta, indagati due uomini; Incendio sul monte Faeta, indagati due giardinieri. FOTO. Incendio sul monte Faeta: dichiarato lo stato di emergenza regionaleA seguito del rogo sul Monte Faeta, tuttora in fase di bonifica, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza regionale per poi procedere alla richiesta dell ... nove.firenze.it Rogo sul Monte Faeta, due giardinieri confessano: Siamo stati noi, indagati per incendio colposoSono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo. Il rogo che sul Monte Faeta ha devastato oltre 700 ettari e costretto centinaia di persone ... fanpage.it In provincia di Milano e in sostegno a Fondazione Arché parte l'iniziativa voluta dalla famiglia Prosperi, per tenere viva la memoria della figlia morta tragicamente nel rogo in Svizzera a Capodanno - facebook.com facebook